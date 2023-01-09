Хельсинки, 9 января, 2023, 11:04 — ИА Регнум. По данным опроса, около половины опрошенных жителей Финляндии выступили против создания в стране постоянной базы НАТО даже после вступления в Североатлантический альянс, сообщает местный телеканал MTV Uutiset.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия и НАТО

Согласно данным местного телеканала, 48% жителей выступает против и 39 процентов — за создание военной базы НАТО в Финляндии. Вопрос о международной роли страны в НАТО разделяет мнения довольно равномерно. При этом 49% хотели бы, чтобы Финляндия более активно участвовала в международных военных операциях и деятельности альянса.

Опрос проводился по телефону в период с 27 декабря 2022 года по 4 января 2023 года среди 1009 человек в возрасте от 18 до 79 лет.

Напомним, ранее Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. В настоящее время заявки на вступление не ратифицировали лишь Венгрия и Турция.