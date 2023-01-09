Командир танковой роты ВС РФ рассказал, как его бойцы обманули противника
Москва, 9 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Награждённый орденом Мужества командир танковой роты старший лейтенант Андрей Смагин рассказал, как он и его бойцы обманули боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z».
Российский офицер рассказал, что орден Мужества получил за участие в боевых действиях 17 марта в Житомирской области. В тот день украинские боевики наступали на блокпост, на котором его подразделение выполняло спецзадачу.
Утро началось с двух обстрелов: ВСУ стреляли из гаубиц, РСЗО и миномётов. Машина Смагина стояла на основном направлении удара.
Украинские боевики решили, что основная часть российской техники подбита, прекратили обстрел и начали наступление. Российские военные ожидали увидеть лёгкую бронированную технику, но увидели танки.
Подоспели другие машины взвода Смагина — с другого блокпоста. Уничтожили ещё две боевые машины ВСУ, колёсную технику и боевиков. «Лично мной в бою было уничтожена два танка Т-80БВ противника и пехота», — рассказал офицер.