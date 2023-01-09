Москва, 9 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Награждённый орденом Мужества командир танковой роты старший лейтенант Андрей Смагин рассказал, как он и его бойцы обманули боевиков ВСУ, сообщает телеграм-канал «Герои спецоперации Z».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Российский офицер рассказал, что орден Мужества получил за участие в боевых действиях 17 марта в Житомирской области. В тот день украинские боевики наступали на блокпост, на котором его подразделение выполняло спецзадачу.

Утро началось с двух обстрелов: ВСУ стреляли из гаубиц, РСЗО и миномётов. Машина Смагина стояла на основном направлении удара.

Андрей Смагин «Я предпринял вместе с командиром шестой мотострелковой роты обманные действия: бросил дымы под свою боевую машину. Машина задымила».

Украинские боевики решили, что основная часть российской техники подбита, прекратили обстрел и начали наступление. Российские военные ожидали увидеть лёгкую бронированную технику, но увидели танки.

Андрей Смагин «Открыли огонь по танкам. Две машины было уничтожено».

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Подоспели другие машины взвода Смагина — с другого блокпоста. Уничтожили ещё две боевые машины ВСУ, колёсную технику и боевиков. «Лично мной в бою было уничтожена два танка Т-80БВ противника и пехота», — рассказал офицер.