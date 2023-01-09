Москва, 9 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Законопроект о денонсации Российской Федерацией конвенции об уголовной ответственности за коррупции внес в Госдуму президент России Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Томас Бентон. Полёт воров. 1938

Конвенция была подписана от имени Российской Федерации в Стасбурге 27 января 1999 года.

Ранее комитет министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в Совете Европы принял решение прекратить полноправное членство страны в группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая в соответствии с конвенцией осуществляет мониторинг ее выполнения договаривающимися сторонами. В соответствии с условиями данного решения членство России в ГРЕКО прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения страной обязательств, вытекающих из конвенции, при этом Российская Федерация лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, указано в сопроводительных материалах.

Из-за неприемлемости для России таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к стране в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, законопроектом предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО.