Минобороны РФ показало кадры применения высокоточных боеприпасов в зоне СВО
Минобороны России показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне СВО
Москва, 9 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Видеозапись применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 9 января Минобороны России.
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские военные с беспилотников обнаруживают передвижение бронетехники украинских нацистов и их опорный пункт, по которым затем наносится точечный удар высокоточными боеприпасами нового поколения, уничтожающими цели.
При этом уточняется, что для уничтожения каждой из целей было потрачено только по одному высокоточному боеприпасу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в трёх областях захваченной Киевом территории Украины.