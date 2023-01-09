Москва, 9 января, 2023, 11:01 — ИА Регнум. Видеозапись применения высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине опубликовало 9 января Минобороны России.

Цитата из: Кадры применения российскими военнослужащими высокоточных боеприпасов нового поколения в зоне проведения специальной военной операции. Россия. 09.01.2023 Одна цель — один боеприпас

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российские военные с беспилотников обнаруживают передвижение бронетехники украинских нацистов и их опорный пункт, по которым затем наносится точечный удар высокоточными боеприпасами нового поколения, уничтожающими цели.

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При этом уточняется, что для уничтожения каждой из целей было потрачено только по одному высокоточному боеприпасу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что воздушную тревогу объявили в трёх областях захваченной Киевом территории Украины.