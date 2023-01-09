Париж, 9 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Независимый доступ Европы к космосу находится под угрозой. Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

European Space Agency Европейское космическое агентство (ЕКА)

В качестве причины он назвал отсутствие конкурентоспособности в сфере развития услуг по запуску спутников и кризис в секторе пусковых установок.

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«Европа должна восстановить эту конкурентоспособность на рынке пусковых установок, которой сейчас у нас нет», ― пояснил в интервью газете Financial Times Ашбахер.

Гендиректор EKA считает, что для этого необходим рыночно ориентированный подход. По его мнению, частному сектору необходимо предоставить больше власти решать, где и как строить европейские пусковые системы.

«Европа столкнулась с кризисом в секторе пусковых установок. Это уже достаточно плохо, но дать этому кризису пройти впустую ― ещё хуже», подчеркнул Ашбахер.

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Как сообщало ИА REGNUM, запуск европейской ракеты-носителя Vega-C, который состоялся 22 декабря 2022 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, закончился неудачей. Через две минуты после пуска ракета начала снижаться. В компании сообщили, что это могло произойти из-за технических неполадок.

Напомним, ракета-носитель Vega-C должна была вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6.