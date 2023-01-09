Пекин, 9 января, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика провела успешный запуск на орбиту пяти спутников при помощи ракеты-носителя «Церера-1» частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy, сообщает газета «Чжунго хантяньбао» в понедельник, 9 января.

Эжен Делакруа. Церера. 1849

Отмечается, что при запуске, состоявшемся в 13:04 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань, на орбиту были выведены космические аппараты «Тяньци синцзо-13», «Кэцзи-1», «Наньтун чжунсюэ», а также два метеорологических спутника «Тяньму-1».

Ранее, в августе 2022 года, китайская ракета-носитель «Церера-1» вывела на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли — два спутника «Тайцзин-1» и один спутник «Дунхай-1».

Как передавалоИА REGNUM, ранее сообщалось, что китайский пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» отстыковался от орбитальной станции «Тяньгун».