Донецк, 9 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки потеряли свыше 25 человек и девять единиц бронированной и автомобильной техники. Об этом 9 января сообщила Народная милиция ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: девять единиц бронированной и автомобильной техники», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, за сутки ВСУ потеряли более 25 человек.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Каштановое в ДНР. Уточняется, что в сторону населённого пункта киевские боевики отправили пять снарядов.