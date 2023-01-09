Бишкек, 9 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В первый раз за почти три года возобновил свою работу один из расположенных на границе Киргизии и Китая КПП. Об этом 9 января сообщает пресс-служба погранслужбы киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Alexdejoyeuse Китайская погранзона, перевал Торугарт

«Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Киргизской Республики сообщает, что по инициативе китайской стороны с 9 января 2023 года вносятся некоторые изменения в порядок въезда в КНР — пункт пропуска «Иркештам-автодорожный», расположенный на киргизско-китайском участке государственной границы, начал осуществлять пропуск граждан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ещё один КПП на киргизско-китайской границе — «Торугарт-автодорожный» — продолжает работать «в соответствии с особым алгоритмом», который предусматривает только перемещение транспортных средств и грузов из Китая в Киргизию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января президент Киргизии Садыр Жапаров предложил странам и международным финансовым организациям списать долги и построить в республике энергетические объекты.