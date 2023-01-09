Москва, 9 января, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Лев Гастелло ушел из жизни в возрасте 83 лет, последние годы мужчина провел в Пансионате для ветеранов труда.

ИА REGNUM Екатерина Некрасова Памятник Николаю Гастелло

Как стало известно журналистам ИА REGNUM, Льва Викторовича не стало утром 3 января. Сотрудники пансионата, как всегда, делали обход постояльцев. На стук в дверь Лев Викторович не отреагировал, тогда старший смены принял решение войти в комнату пенсионера.

«Гастелло Лев Викторович 1939 года рождения был обнаружен в своей комнате 10:30 утра. Мужчина умер своей смертью», — рассказал источник.

Как удалось выяснить позднее, Лев Викторович уже давно находился в пансионате. У бывшего офицера, по данным источника, не было никакой собственности на момент смерти, ни квартиры, ни автомобиля.

Лев Викторович был потомственным военным, его отец Виктор Гастелло был командиром стрелкового взвода и погиб в сентябре 1942 года. Дядя Льва Викторовича знаменитый летчик Николай Гастелло, Герой Советского Союза, который совершил, наверно, самый известный подвиг ВОВ. 26 июня 1941 года, когда с начала войны прошло всего 4 дня, экипаж под командованием Николая Гастелло на самолете ДБ-3ф получил задачу разбомбить механизированную колонну. К несчастью, артиллерия противника сумела подбить самолет Гастелло. Причем снарядом был поврежден топливный бак, от воспламенения которого в последствии загорелся и весь самолет. Горящий самолет Гастелло направил в колонну врага, совершив «огненный таран». Весь экипаж самолета погиб.