Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Шесть поездов дальнего следования, курсирующих между городами Белоруссии, Москвой и Петербургом, 9 января следуют с опозданием.

Поезд

Задержки семи пассажирских поездов происходили и днём ранее, 8 января. Их причиной было названо продолжение восстановительных работ по ликвидации последствий схода вагонов в двух грузовых поездах, случившегося в Псковской области ночью 7 января 2023 года. Авария обошлась без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, по техническим причинам 9 января следующие поезда следуют с опозданием на перегоне Судома — Плотовец в Псковской области:

№ 52 Минск — Санкт-Петербург — опоздание на 3 часа;

№ 250 Минск — Санкт-Петербург — опоздание на 3 часа 30 минут;

№ 9 Москва — Псков — опоздание на 3 часа;

№ 84 Гомель — Санкт-Петербург — опоздание на 2 часа 45 минут;

№ 218 Санкт-Петербург — Москва — опоздание на 1 час 42 минуты;

№ 678 Санкт-Петербург — Великие Луки — опоздание на 1 час 40 минут.

Пассажиров просят следить за объявлениями на станциях и в поездах.