Харьков, Украина, 9 января, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Воздушную тревогу объявили 9 января в трёх областях Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в Полтавской области воздушная тревога была объявлена в 10:35 мск, в Днепропетровской — в 10:38 мск и в Харьковской — в 10:40 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 января, Минобороны РФ распространило информацию об уничтожении за сутки пяти самолётов ВСУ.