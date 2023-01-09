Нижний Новгород, 9 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. В Нижегородской области столкнулись два городских маршрутных такси, сообщил замгубернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло в Павлово в 08:50, пострадали восемь человек, детей среди них нет. Столкнулись два городских маршрутных такси. Согласно полученным данным, ДТП произошло на улице Кузнечной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате съезда легкового автомобиля в Араратской области Армении два человека погибли.

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