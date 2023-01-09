Анкара, 9 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Порядка 90% жителей Турции считают Соединённые Штаты врагом своей страны, и свыше 62% видят в России дружественное государство. Это следует из данных социологического опроса центра Gezici, результаты которого 9 января приводит Ulusal TV.

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Отмечается, что исследование было проведено в 2022 году и в нём приняли участие 2464 совершеннолетних, проживающих в 24 турецких провинциях.

Согласно полученным результатам, 62,6% респондентов уверены в том, что Россия является для Турции дружественной страной и 72,8% высказались за установление Анкарой с Москвой хороших отношений. При этом негативно относятся к России 18,3% опрошенных и 8,9% не смогли ответить на этот вопрос.

Также указывается, что около 90% участников опроса посчитали США врагом Турции. Как указал глава исследовательского центра Gezici Мурат Гезичи, это свидетельствует о том, что общество Турции «больше отдаляется от Запада и больше доверяет России».

Кроме того, уточняется, что 68,6% участников опроса положительно ответили на вопрос: «Поддерживает ли Россия экономику Турции?», 21,7% — отрицательно и ещё 9,7% — затруднились ответить на него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия международного сообщества в части урегулирования конфликта между Россией и Украиной.