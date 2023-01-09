София, 9 января, 2023, 10:40 — ИА Регнум. Избирательная коалиция «Продолжаем перемены» вернула президенту Болгарии Румену Радеву мандат на формирование правительства страны. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в эфире Болгарского национального радио.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Болгарии

Номинант на пост премьер-министра от коалиции Николай Денков вернул мандат в неисполненном виде 9 января, объяснив это отказом Народного собрания поддержать декларацию о новых приоритетах при формирования нового правительства.

Предварительный мандат на формирования правительства был передан неделю назад Руменом Радевым Николаю Денкову, бывшему министру образования, занявшему второе место на выборах на пост премьер-министра.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Болгарии Румен Радев завершил консультации по формированию нового правительства страны.