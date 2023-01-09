Афины , 9 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Грузовое судно село на мель в Суэцком канале в Египте. Об этом 9 января сообщили в судовом агентстве Египта Leth Agencies.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Суэцкий канал

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Как уточнили в компании, обслуживающей канал, сухогруз MV Glory сел на мель недалеко от города Кантара в провинции Исмаилия. В настоящее время буксиры управления Суэцкого канала пытаются снять судно с мели.

Представитель администрации Суэцкого канала не ответил на звонки с просьбой прокомментировать ситуацию, пишет The Economic Times.

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Также уточняется, что судно перевозило более 65 000 тонн кукурузы с Украины в Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа танкер, гружённый нефтью, сель на мель в Суэцком канале. Судно, шедшее под флагом Сингапура, перекрыло навигацию почти на пять часов. По предварительным данным, причиной ЧП стал уход судна с фарватера из-за неполадок в рулевом управлении.