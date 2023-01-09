Брюссель, 9 января, 2023, 10:31 — ИА Регнум. Депутат Европейского парламента от Ирландии Мик Уоллес рассказал в Twitter о жажде войны в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, в отличие от простых европейцев, которые хотят мира, лидеры жаждут войны. К публикации в социальной сети Мик Уоллес прикрепил фотографию, на которой изображен билборд с призывом остановить конфликт на Украине. Евродепутат сообщил, что этот щит находится в Милане.

«Империи НАТО и ЕС хотят войны, но европейцы хотят мира», — написал Мик Уоллес.

Как ранее сообщало немецкое издание Der Spiegel, Германия ищет обещанные киевскому режиму 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder.

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