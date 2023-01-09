Донецк, 9 января, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Российские военные 9 января 2023 года освободили населённый пункт Бахмутское в ДНР, сообщает штаб теробороны. Таким образом, освобожден населенный пункт, являющийся прямым выходом на Соледар. Для украинских формирований обстановка там близка к критической.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Журналист немецкого издания BILD Джулиан Рёпке накануне сообщил, что группировка ВСУ в Соледаре находится на пороге окружения. По его словам, результативные уличные бои на территории города ведут бойцы группы «Вагнер», поэтому боевики ВСУ «продолжают бежать и оставлять свои позиции».

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Число безвозвратных потерь ВСУ зашкаливает. По данным The Daily Telegraph, количество убитых и раненых под Бахмутом перевалило за 10 тысяч человек. Наиболее сообразительные украинские военные понимают всю безнадежность своего положения и мелкими группами покидают район Соледара.

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На этом участке фронта воюет не только пехота «Вагнера», но именно отряды «вагнеров» являются становым хребтом и движущей силой тяжёлого наступления в бахмутской мясорубке. Сражении, что позволило остановить наступательный порыв хохла севернее, заставив Киев перекинуть силы к Бахмуту, бросить их в котёл сражения и по итогу положить тысячи солдат, пишет автор канала «Старше Эдды» журналист Герман Куликовский.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

При сохранении нынешних темпов наступления ЧВК «Вагнер» в ближайшую неделю-две перед украинским командованием встанет вопрос о выводе группировки из Артёмовска, дабы избежать её окружения. Ситуация может повторить сценарий мариупольского «котла».

Напомним, в марте 2022 года силы Народной милиции ДНР и ЛНР встретились с российской армией и взяли Мариуполь в котел, чтобы окончательно разбить оккупировавшие город националистические батальоны. Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объяснил «360» что российская армия сразу создавала внутренние и внешние кольца вокруг самых значимых украинских городов, чтобы отрезать их от подкрепления.

Тем временем Владимир Зеленский по итогам визита командующего сухопутными войсками ВСУ генерала Александра Сырского 9 января заявил, что ВСУ усилят войска под Артёмовском и Соледаром:

«Он на месте организовывал шаги, необходимые для укрепления нашей обороны, в частности переброску дополнительных подразделений и усиление огня».

Заявления Зеленского об укреплении обороны Бахмута и Соледара подтверждаются данными разведки.

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То, что российские военные, в отличие от режима Зеленского, берегут личный состав и технику, отмечает руководитель «Бюро военно-политического анализа» Александр Михайлов.

«Бахмут (назовем его здесь украинским наименованием) — стратегически важный транспортный узел, контроль над которым позволяет сформировать не только мощнейший оборонительный укрепрайон, но и прочный плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Красного Лимана, Кременной и Сватово.

Также открываются пути на Горловку, Краматорск, Славянск, Константиновку, Северск. Даже западные кураторы Украины признают, что падение Бахмута станет для Зеленского катастрофой и фактическим проигрышем всей военной кампании», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Александра Михайлова, западные эксперты не исключают вероятности, что поражение ВСУ в Бахмуте отрезвит западных «ястребов». Они либо откажутся, либо сократят до минимума оружейные поставки и финансовые вливания в Украину:

«Зеленского попросту сольют. Таким образом, под Бахмутом, без преувеличения, решается судьба украинского режима и сроки победного завершения Россией СВО».

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