Москва, 9 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Средняя цена на нефть сорта Urals, составившая в декабре 2022 года порядка $50,5 за баррель, грозит федеральному бюджету РФ резким снижением доходов и большим, чем это предполагалось, дефицитом. Об этом 9 января пишет издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Отмечается, что по итогам 2022 года средняя цена сорта нефти Urals составила $76,09 за баррель, и это оказалось лучшим значением для российского бюджета и отечественных нефтяных компаний за последние восемь лет.

При этом уточняется, что это вместе с увеличением налогов на газ способствовало уменьшению снижения ВВП на фоне продолжения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине и введённых странами Запада санкций.

Также указывается, что, по данным российского казначейства, в результате этого полные доходы федерального бюджета РФ составляют 27,488 трлн рублей, а расходы, по словам глава Минфина Антона Силуанова, порядка 30 трлн рублей, в результате чего бюджетный дефицит составит порядка 2% ВВП.

Кроме того, поясняется, что, по мнению издания, ситуация с нынешним госбюджетом является другой, так как он свёрстан с учётом среднегодовых цен на сорт нефти Urals в размере $70,1 за баррель, в то время как фактически она находится на гораздо более низком уровне и в декабре 2022 года составила порядка $50,5 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство финансов России сообщило на основе аналитических данных, что средняя цена нефти российского сорта Urals по итогам 2022 года составила 76,09 доллара за баррель.