Когалым, Югра, 9 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В здании общежития промышленной организации «Нефтеавтоматика» в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ) утром 9 января произошло возгорание.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 10:37 [08:37 мск — ред.] поступило сообщение о загорании в общежитии компании «Нефтавтоматика» в Когалыме. На момент прибытия первого спасательного подразделения наблюдалось горение кровли, по предварительным данным, на площади 100 кв. метров», — сообщили ТАСС 9 января в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

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Отмечается, что с момента возгорания из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее 9 января сообщалось, что в результате ликвидации пожара в торговом центре «Успех» в Барнауле пострадал один боец пожарной охраны.