Киев, 9 января, 2023, 10:22 — ИА Регнум. На Украине назрела острая необходимость в новых трансформаторах. В настоящее время страна начала испытывать ощутимый дефицит советских трансформаторов напряжением 750 кВ, каждый из которых весит до 200 т. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, на которого ссылается The Financial Times

ИА REGNUM Без света

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Издание напоминает, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает её несовместимой с большей частью западного оборудования. Именно поэтому оно не может быть использовано для замены повреждённого.

«В течение первых восьми месяцев… у нас был большой запас трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы», — сказал Кудрицкий.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национальной энергетической компании Украины Владимир Кудрицкий заявил, что уровень повреждения инфраструктуры на контролируемой Киевом территории является «беспрецедентным».

На прошлой неделе глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев договорился о поставке новой партии оборудования для энергосистемы Украины. По его словам, речь идёт о почти 1800 трансформаторах тока и напряжения различной мощности, более семи тысячах генераторов мощностью до 100 киловатт и более 600 генераторах мощностью более 100 киловатт.

В конце декабря киевский режим получил от транснациональной корпорации Hitachi 52 трансформатора для восстановления электроснабжения на территории страны. В ДТЭК отметили, что переданное оборудование якобы было произведено и поставлено в три раза быстрее, чем было запланировано ранее.