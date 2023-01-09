Челябинск, 9 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. В Челябинске шесть человек застряли на колесе обозрения высотой 73 метра в результате остановки из-за неисправности. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Колесо обозрения

По данным ведомства, инцидент произошел в КРК «Мегаполис». В результате поломки на высоте в несколько десятков метров застряла семья.

Уточняется, что остановка колеса обозрения из-за неисправности наблюдалась в течение 40 минут.

Ранее в Челябинской области женщина убила в квартире 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой.