Берлин, 9 января, 2023, 10:17 — ИА Регнум. Германия ищет обещанные киевскому режиму 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

U.S. Department of Defense Немецкий солдат в боевой машине пехоты Marder

Журналисты издания отмечают, что у компании Rheinmetal имеется на складе около 60 списанных бронетранспортеров Marder, которым требуется модернизация. Отмечается, что организация доставки техники проходит суматошно, в основном из-за долгого молчания властей Германии.

По плану, немецкое правительство хочет поставить ВСУ 40 боевых машин Marder к концу марта. Так, властям Германии теперь нужно передать большую часть вооружения из своих собственных запасов. Однако пока «ответа Берлина» не последовало.

Член бундестага от ХДС Хеннинг Отте подчеркнул, что «бундесверу теперь приходится опустошать свои склады, которые при любом раскладе уже находятся в плохом состоянии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен заявил, что поставки Украине оружия вместо, например, медикаментов делают Германию стороной, вовлечённой в конфликт с Россией.