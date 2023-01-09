* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Соцсеть Facebook* будет удалять поддерживающие беспорядки в Бразилии публикации

Вашингтон, , 10:11 — REGNUM Публикации, которые будут поддерживать беспорядки в Бразилии, намерена удалять администрация американской соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 января сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя владельца указанной соцсети, компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Энди Стоуна.

Сторонники уходящего президента Бразилии Жаира Болсонару устроили беспорядки на улицах столицы. 13.12.2022 © Andre Borges/EPA/ТАСС

Как отметил Стоун, контент, поддерживающий или одобряющий беспорядки в Бразилии, «будет удаляться».

«Мы следим за ситуацией и продолжим удалять публикации, нарушающие наши правила», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший бразильский лидер Жаир Болсонару назвал нарушением установленного порядка акции протеста в Бразилии с захватом зданий парламента, Федерального суда и президентской резиденции.