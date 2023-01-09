Facebook* будет удалять поддерживающие беспорядки в Бразилии посты
Вашингтон, 9 января 2023, 10:11 — REGNUM Публикации, которые будут поддерживать беспорядки в Бразилии, намерена удалять администрация американской соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 9 января сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя владельца указанной соцсети, компании Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Энди Стоуна.
Как отметил Стоун, контент, поддерживающий или одобряющий беспорядки в Бразилии, «будет удаляться».
«Мы следим за ситуацией и продолжим удалять публикации, нарушающие наши правила», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший бразильский лидер Жаир Болсонару назвал нарушением установленного порядка акции протеста в Бразилии с захватом зданий парламента, Федерального суда и президентской резиденции.