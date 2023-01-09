Краснодар, 9 января, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Движение грузовых автомобилей по трассе М-4 «Дон» в сторону Геленджика, которое было ограничено 8 января, возобновлено. Об этом 9 января сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своём телеграм-канале.

(сс) Vihljun Геленджик

«В 06:00 (совпадает с мск — Прим. ред.) движение на автомобильной дороге М-4 «Дон» в сторону Геленджика открыто», — говорится в сообщении.

Отметим, 8 января движение большегрузных автомобилей в сторону Геленджика по трассе М-4 «Дон» было ограниченно из-за сильного ветра.