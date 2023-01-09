Москва, 9 января, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Тактика действий в рамках специальной военной операции на Украине изменилась, написал 8 января депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Комментируя информацию об оказании американцами «беспрецедентной помощи» Киеву, Гурулёв назвал причину этого тренда.

«Есть несколько моментов, которые случились за последние месяцы, когда к управлению боевыми процессами пришёл Сергей Владимирович Суровикин», — говорится в сообщении.

По мнению Гурулёва, у ВСУ нет возможности противостоять российским ударам по критически важным объектам. К тому же российские военные «научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы», отметил Гурулёв, добавляя:

«Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом [Владимиром Путиным], это правда, но это учёба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооружённые силы работают эффективнее».

Отмечается, что многие мобилизованные уже «обкатались в боевых действиях». К тому же были созданы «совершенно новые части и подразделения, которые в состоянии изменить ход боевых действий». Эти подразделения «способны нанести значительный урон киевскому режиму на поле боя».