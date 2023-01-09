Анкара, 9 января, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Возможности того, что дата выборов президента Турции может быть перенесена, вновь не исключил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил об этом 8 января в ходе встречи с представителями женских организаций в Анталье, его слова приводит телеканал TRT 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Выборы 2023 года являются одними из самых важных в истории демократической Турции. Мы долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесём», — сказал он.

Также Эрдоган уточнил, что пока другие политические силы Турции «тратили время на свои внутренние разборки», возглавляемая им правящая в стране партия «до мельчайших деталей» работала над услугами, которые намерена оказывать турецким гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган допустил перенос выборов президента Турции, намеченных на 18 июня 2023 года, на более ранний срок из-за «сезонных условий».