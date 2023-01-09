Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Тело 19-летней девушки с повреждениями головы обнаружили полицейские Петербурга в одной из квартир в Выборгском районе города. Там же находились трое ранее судимых молодых мужчин. Все они задержаны до выяснения обстоятельств трагедии.

Эдвард Мунк. Убийца (фрагмент). 1910

Как сообщили 9 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию за полчаса до полуночи 8 января позвонил 29-летний мужчина, по словам которого в квартире по улице Руднева, дом 21, корпус 1 кто-то задушил девушку. Прибывшие стражи порядка нашли тело с признаками насильственной смерти.

«В отдел полиции из этой квартиры доставлены трое ранее судимых мужчин, 1993–1995 годов рождения. Устанавливаются их причастность к гибели девушки, а также обстоятельства трагедии», — говорится в сообщении Главка МВД.

По данным «Агентства журналистских расследований» (АЖУР), хозяин квартиры уже признался в убийстве девушки, которая помогала ему по хозяйству и состояла с ним в интимных отношениях. Мотивом преступления мог стать приступ ревности, в ходе которого хозяин до смерти избил девушку, а также нанёс телесные повреждения собутыльнику. Еще один знакомый, пришедший в квартиру, вызвал полицию и медиков, но девушку спасти не удалось.