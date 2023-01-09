Москва, 9 января, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Страны Запада негативно восприняли отказ Китая от политики «нулевой терпимости к коронавирусу». Такое мнение 9 января высказал обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как указал Корнилов, несмотря на то, что отказ властей КНР от карантина с 8 января 2023 года будет способствовать росту мировой экономики и особенно — её туристической отрасли, СМИ стран Запада отреагировали на это негативно.

«Последовательность и приверженность стандартам журналистики — давно не сильная сторона современных западных СМИ. И уж точно они не опасаются, что их аудитория кинется сравнивать сегодняшние публикации со вчерашними: расчет на «память аквариумных рыбок», выработанную годами в сплошном информационном потоке, практически всегда срабатывает», — говорится в публикации.

Также обозреватель отметил, что те же западные СМИ, месяцем ранее крайне негативно высказывавшиеся в отношении тотального карантина в КНР, теперь с не меньшим накалом занимаются этим же по поводу политики китайских властей по отказу от карантина, приводя «непроверенные слухи о том, какой жуткой катастрофой грозит китайцам и всему миру снятие карантина».

Кроме того, Корнилов уточнил, что в данный момент главные СМИ Запада пишут о якобы резком росте заболеваемости и числа смертей от коронавируса в Китае и о «коллапсе китайского здравоохранения», при этом используются откровенные подлоги и приводятся ложные огромные цифры якобы статистики.

При этом обозреватель добавил, что на фоне этого британский журнал The Economist опубликовал редакционную колонку «Открытие Китая грозит мировой экономике».

«В ней приоткрываются истинные причины страхов Запада перед ростом китайской промышленности и торговли: увеличение спроса в КНР резко поднимет цены на те ресурсы, нехватка которых ощущается в богатых странах после введения антироссийских санкций. В частности, приводятся подсчеты Goldman Sachs, согласно которым с восстановлением китайской экономики цена на нефть в Британии увеличится на четверть. Не менее пессимистичны прогнозы относительно роста стоимости газа для Европы», — пояснил Корнилов.

При этом он добавил, что за три года нахождения КНР на карантине для западных стран поменялась политическая ситуация и их общая парадигма.

«Теперь это уже не глобализация, бывшая иконой для изданий вроде The Economist до ковида. Теперь в моде закрытие рынков и протекционизм. Поэтому долгожданное для турбизнеса открытие Китая так страшит вчерашних поборников глобализма. Так что ждем нагнетания «ковидной» истерии в западных СМИ вокруг ситуации в КНР и дальше», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января газета South China Morning Post написала, что в Китае менее чем за месяц скончались 20 членов Инженерной академии.