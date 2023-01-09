Медногорск, Оренбургская область, 9 января, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Без отопления остались 26 многоквартирных домов в городе Медногорске (Оренбургская область), сообщили 9 января в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Причина — в аварии, которая произошла 9 января на теплотрассе: более 1,6 тыс. жителей Медногорска остались без отопления. Уточняется, что прорыв металлической трубы отопления в тепловой камере произошёл на улице Комсомольской.

Аварию устраняют: идёт откачка воды из затопленной тепловой камеры. Специалисты в течение ближайших часов планируют отремонтировать трубопровод.