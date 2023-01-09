Москва, 9 января, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Масштабная программа ремонта инфраструктуры ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на период с 2023 по 2035 год и общую сумму 7,6 трлн рублей одобрена правительством России. Об этом 9 января сообщает издание «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Уточняется, что в ходе реализации этой программы запланирован ремонт 82,2 тысячи км железнодорожного пути, из которых свыше половины — 44,2 тысячи км — придётся на Северо-Западный полигон, 22,6 тысячи км — на Восточный полигон и 15,5 тыс. км — на Южный. При этом также намечен ремонт свыше 4 тысяч искусственных сооружений.

Также указывается, что с 2023 года с учётом затрат на путевую технику общий объём инвестиций составит 7,6 трлн рублей. В то же время отмечается, что в период с 2023 по 2035 год на капитальный ремонт путей будет потрачено порядка 3,8 трлн рублей, порядка 2,6 трлн рублей — на реконструкцию искусственных сооружений и оздоровление земляного полотна, и ещё 1,1 трлн рублей планируется вложить в обновление парка путевой и дорожно-строительной техники.

Кроме того, добавляется, что в ОАО «РЖД» изданию подтвердили, что такая программа была одобрена правительством России.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно, что ОАО «РЖД» назначило почти 300 дополнительных поездов на период с 6 по 8 января.