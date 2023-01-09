Путин посетит Петербург и Ленобласть по случаю 80-летия прорыва блокады
Путин посетит Петербург и Ленобласть по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Санкт-Петербург, 9 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. Глава Российского государства Владимир Путин примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, посвященных 80-летию прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщают 9 января «Ведомости», власти регионов, где пройдут торжества по случаю памятной даты, готовятся к визиту президента.
Напомним, отец Владимира Путина был тяжело ранен во время защиты Ленинграда на Невском пятачке. Ранее президент неоднократно посещал памятные места, связанные с блокадой и Ленинградской битвой.
18 января 2023 года, когда будет отмечаться 80-летие прорыва блокады, в Петербурге и Ленобласти пройдет целый ряд мероприятий. Среди них — церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, выстрел из пушки Петропавловской крепости, посвященный памятной дате, праздничный концерт для ветеранов и блокадников, артиллерийский салют и другие. В Ленобласти патриотические и памятные акции пройдут в музее «Прорыв» и на местах увековечивания памяти о воинах, погибших при защите Ленинграда.
Напомним, операция «Искра» по прорыву блокады Ленинграда началась 12 января 1943 года. 18 января в 9:30 на окраине Рабочего посёлка № 1 части 123-й отдельной стрелковой бригады Ленинградского фронта соединились с частями 372-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В 12 часов 136-я стрелковая дивизия и 61-я отдельная танковая бригада ворвались в Рабочие поселки № 1 и 5, где соединились с частями 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. В тот же день был полностью освобождён город Шлиссельбург. Около полуночи 18 января по радио было передано сообщение о прорыве блокады Ленинграда. Прорыв блокады стал первым в истории войн примером деблокирования крупного города одновременным ударом извне и изнутри.