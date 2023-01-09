Барнаул, 9 января, 2023, 09:15 — ИА Регнум. Автобус с пассажирами перевернулся в Алтайском крае: пострадали пять человек. Инцидент произошёл рано утром 9 января, сообщили в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария произошла в Панкрушихинском районе в 17 км от села Панкрушиха. Следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск рейсовый автобус сошёл с трассы и перевернулся.

В транспортном средстве находились 54 человека. Пять из них, в том числе ребёнок, пострадали. Начата проверка по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа.