Москва, 9 января, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Утром 9 и 10 января на территории Ярославской и Костромской областей ожидаются сильные морозы, до — 35… — 40 °C. Об этом 9 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

«9 и 10 января в утренние часы сохранятся сильные морозы в Ярославской области — до 35 градусов и ниже, а в Костромской области — минус 35–37 градусов, а на востоке области — до минус 40 градусов и ниже. Это по-настоящему опасно», — приводит его слова ТАСС.

При этом синоптик уточнил, что такая температура воздуха в указанных регионах будет на 20–22 градуса ниже нормальных значений.

Кроме того, Вильфанд указал, что в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и Республике Алтай 9 января ожидается снег, мокрый снег и дождь. При этом он отметил, что также в этих регионах ожидаются метели и ветер до 24–27 м/с.

«Резкое похолодание приведет также к сильнейшей гололедице», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Москве утром 9 января температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит около 25 градусов мороза, на дорогах местами будет гололедица. В Подмосковье похолодает до минус 30 градусов.