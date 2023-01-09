Владивосток, 9 января, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В первый раз за последние три года прибыла в Приморский край из Китая делегация представителей власти и бизнеса. Об этом 9 января сообщает пресс-служба агентства международного сотрудничества региона в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Шестнадцать представителей власти и бизнеса провинции Цзилинь прошли сегодня границу в пункте пропуска Хуньчунь — Краскино», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на 10 января намечена встреча руководства указанного агентства с китайской делегацией, в ходе которой планируется провести обсуждение вопросов перспектив торговли, инвестиций и пассажирского сообщения.

Как передавало ИА REGNUM, 8 января генконсул РФ в Шэньяне Сергей Черненко сообщил, что снятие ограничений на российско-китайской границе касается всех категорий граждан, имеющих действующие визы.