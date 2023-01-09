Новоузенский район, Саратовская область, 9 января, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Четыре человека провалились под лёд, находясь в автомобиле, на реке Большой Узень (Саратовская область). Инцидент произошёл накануне, 8 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лед на реке

Автомобиль провалился под лёд возле посёлка Радищево в Новоузенском районе. Как сообщает ТАСС, информация об этом поступила в службу спасения в 21:50 по местному времени.

Подо льдом оказался ВАЗ-2110. Находившиеся в нём молодые мужчины и подросток сами выбрались на лёд из машины. Их эвакуировали, потерпевшие отказались от медицинской помощи.