Мелитополь, 9 января, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища собираются в ближайшее время бандеровские боевики, заявил 9 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Российские военные у Каховской ГЭС

По словам Рогова, Днепр в последнее время резко обмелел, и произошло это не случайно — это результат перекрытия украинцами гидротехнических затворов ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, включая Кременчугскую и ДнепроГЭС.

«Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища», — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

По его данным, в районе города Энергодара (Запорожская область) и Запорожской АЭС, вероятно, произойдёт высадка украинского десанта.