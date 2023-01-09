Газиантеп, Турция, 9 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. В результате автомобильной аварии с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Газиантепе на юге Турции пострадали десять человек. Об этом 9 января сообщает газета Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что микроавтобус, который перевозил фабричных рабочих, столкнулся в Газиантепе с легковой автомашиной, в результате чего десять человек пострадали и двое из этого числа — серьёзно.

Также указывается, что в данный момент на месте аварии работают экстренные службы, полиция расследует причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января стало известно, что сорок человек погибли в результате столкновения двух автобусов в регионе Кафрин в Сенегале.