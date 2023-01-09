Иркутск, 9 января, 2023, 08:23 — ИА Регнум. В Иркутской области четыре человека погибли в дорожной аварии 9 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Авария с участием грузового автомобиля и иномарки произошла на федеральной трассе «Вилюй». В 10:00 по местному времени Mazda Capella столкнулась с КамАЗом.

«В результате аварии погибли водитель и три пассажира легкового автомобиля», — сообщили в полиции. Кроме водителя, в КамАЗе также ехали 11 пассажиров, из них никто не пострадал.