Бразилиа, 9 января, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Противостояние армии и сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару обострилось до такой степени, что 9 января 2023 года в стране пришлось вводить режим ЧС. Протестующие штурмом взяли здания конгресса, Верховного суда и президентской резиденции, учинив беспорядки. В частности, были украдены несколько особо ценных скульптур, являвшихся частью коллекции палаты депутатов.

Matheus Alves./dpa/Global Look Press Протесты в Бразилии

Мир облетели жесткие кадры: митингующие палками сбили конного полицейского, досталось и животному. Также в соцсетях расходится видео, как люди прорывают баррикады, несмотря на попытки правоохранителей остановить их, применив газ.

Для усмирения протестов пришлось использовать снаряды со слезоточивым газом, их скидывали прямо с вертолета. В погромах, по данным местных СМИ, участвовали около 5000 сторонников, сотни человек задержаны. Им может грозить до 12 лет тюремного заключения: правоохранители зафиксировали централизованное планирование беспорядков.

«Полиция вернула контроль над зданиями трех ветвей власти», — заявили журналисты.

Для наведения порядка задействованы армейские подразделения и правоохранительные органы.

Нынешний президент Лула да Силва ввел режим чрезвычайного положения до конца января 2023 года. Также он пообещал наказать тех, кто устроил беспорядки. «Все они заплатят по закону. Тот, кто это сделал, будет найден и наказан <…> Те люди, которых мы называем фашистами, самое отвратительное существо в политике, вторглись во дворец и конгресс», — написал да Силва в Twitter.

Примечательно, что сам бывший бразильский лидер Жаир Болсонару назвал акции протеста нарушением установленного порядка. В своём аккаунте в Twitter он также отметил, что предпочёл бы таким агрессивным выступлениям мирные демонстрации.

Реакция США и Евросоюза на происходящее оказалась весьма предсказуемой. Представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Жозеп Боррель назвал участников беспорядков «агрессивными экстремистами»:

«Потрясен актами насилия и нелегальной оккупацией правительственного квартала в Бразилии агрессивными экстремистами. Полная поддержка президенту Луле да Силве и его правительству».

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Лула да Силва с супругой

Глава Евросовета Шарль Мишель в соцсетях также выразил неприятие происходящих в Бразилии беспорядков:

«Мое абсолютное осуждение нападения на демократические институты в Бразилии. Полная поддержка президенту да Силве, законно избранному миллионами бразильцев путем свободных и справедливых выборов».

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём аккаунте в Twitter призвал немедленно прекратить «совершать нападения на демократические институты».

Тем временем несанкционированные акции протеста уже привели к отставке губернатора федерального округа Бразилии Ибанейса Рочу. Ему не помогло увольнение начальника управления общественной безопасности Бразилиа Андерсона Торреса. Правоохранителей обвинили в бездействии после того, как в соцсетях появилось видео, где полицейские беседуют с участниками беспорядков, фотографируют их и сопровождают.

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Напомним, президентские выборы в Бразилии состоялись в октябре 2022 года. Тогда лидер Партии трудящихся, как называют Лулу, выиграл с минимальной разницей: 50,9% голосов против 49,1%, отданных за конкурента — консерватора Жаира Болсонару.

Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press Жаир Болсонару

«Бразильское общество сильно поляризировано. Учитывая, что разрыв между двумя кандидатами составил меньше одного процента, обе стороны активно выводят своих сторонников. Действительно, Лулу поддерживают низкооплачиваемые слои населения, а также интеллигенция. Болсонару пользуется поддержкой представителей бизнеса, высшего и среднего слоёв общества», — пояснил ранее доктор политических наук, главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский.

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