Осака, Япония, 9 января, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Кита, длина которого составляет порядка восьми метров, обнаружили в протекающей в расположенном в западной части Японии городе Осака реке его жители. Об этом 9 января сообщает газета The Mainichi.

Olga Shpak Кит

«Раньше киты не заплывали в нашу реку. Вероятно, он случайно оказался здесь, преследуя добычу», — заявил изданию сотрудник местного океанариума.

Также он указал, что считает произошедшее «исключительным событием». При этом уточняется, что в данный момент местная береговая охрана собирает информацию о состоянии здоровья морского млекопитающего и наблюдает за тем, как кит ведёт себя.

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