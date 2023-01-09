Москва, 9 января, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Странными и бессмысленными назвал вице-спикер Совфеда Константин Косачёв беспорядки в Бразилии.

Дарья Драй ИА REGNUM Константин Косачёв

«Странный и бессмысленный «путч в никуда» в Бразилии. Выборы нового президента прошли чисто и признаны как бразильским обществом, так и мировым сообществом. Вот и проигравший Болсонару открестился, что делает ему честь», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Он пожелал Бразилии восстановления правопорядка, стабильности и процветания, а главе государства Луле да Силве — уверенности в своей правоте и последовательности в своих действиях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столице Бразилии проходили массовые протесты сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару. Полиция применила против протестующих шумовые гранаты и слезоточивый газ. Президент Бразилии Лула да Силва объявил в столице режим ЧС до конца месяца в связи с беспорядками.