Тайбэй, 9 января, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Министерство обороны Тайваня зафиксировало приближение к границам острова четырёх кораблей и 57 самолётов Национально-освободительной армии Китая. Суда были замечены возле Тайваня в 06:00 8 января по местному времени, сообщило оборонное ведомство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР и Тайвань

Читайте также: Вооружённые силы Китая провели учения около Тайваня

Половина самолётов преодолела границы опознавательной зоны ПВО острова. На опасном расстоянии в том числе находились беспилотники BZK-005, истребители, стратегические бомбардировщики H-6, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, а также воздушные суда Су-30, J-16 и J-10.

Оборонительные силы Тайваня были вынуждены развернуть наземные боевые комплексы. Водные границы острова патрулировали корабли.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы КНР провели военные учения около острова Тайвань, заявила ранее пресс-служба Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.