Вашингтон, 9 января, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Будущее Украины, которая стала сильно зависимой от внешних партнёров, во многом будет обусловлено итогами предстоящих в 2024 году выборов президента США. В этом уверена обозреватель Washington Post Лиз Слай.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

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Она считает, что в сравнении с США вклад Европы в вооружение киевского режима ничтожен. В случае победы на выборах республиканцев поставки оружия на Украину из Америки уменьшатся и вообще окажутся под большим вопросом. Слай считает, что это приведёт к истощению боеспособности киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, газет New York Post вышла с первой полосой, на которой крупным шрифтом написано: «Джо нет!» Так издание выразило отношение к решению действующего лидера страны Джозефа Байдена баллотироваться на второй срок.