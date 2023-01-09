Барнаул, 9 января, 2023, 07:22 — ИА Регнум. В Барнауле в Алтайском крае горит торговый дом «Успех». В процессе тушения огня пострадал боец пожарной охраны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 января в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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Огнём охвачено 500 кв. метров здания, пламя локализовано. К ликвидации очага привлечены 92 пожарных и 27 единиц техники. Пожар начался на складе автомобильной резины, его тушение усложнялось наличием большого количества горючих материалов. Возгоранию присвоен повышенный, второй ранг пожара, для борьбы с огнём потребовалось привлечь дополнительные силы и средства.

Открытое горение в торговом центре ликвидировано, большую часть помещений удалось сохранить. Выясняются причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нягани (ХМАО) после ликвидации пожара в мансардном помещении кафе были обнаружены тела двух работников заведения, возбуждено уголовное дело. Пожар случился 8 января.