Москва, 9 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Вся спутниковая группировка НАТО обеспечивает киевскую армию координатами, которые позволяют боевикам эффективнее использовать западную военную технику. Об этом в разговоре с URA. RU сказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

пресс-служба Южного военного округа Трофеи из зоны СВО

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По словам эксперта, спутниковая группировка НАТО позволяет наводить ракеты HIMARS, управляемые боеприпасы, беспилотники и так далее киевским боевикам точнее.

«Они пользуются спутниковой навигацией от своих кураторов, поэтому в данном случае, когда военная техника получает дополнительные координаты, целеуказание, противостоять ей довольно сложно. Не стоит недооценивать американскую и европейскую военную технику», — добавил Михайлов.

Вместе с тем аналитик заявил, что российские системы ПВО показали своё превосходство над западными аналогами, у ВСУ и ВС РФ абсолютно равноценные военные возможности. При этом по ряду видов вооружения Россия превосходит противников.

«Это, прежде всего, ПВО и ПРО, и по ракетным вооружениям, в том числе, которые сейчас применяются в ходе спецоперации», — пояснил военный эксперт.

Александр Михайлов также уточнил, что западная техника может подвести армию киевского режима, так как она не предназначена для работы в холоде. Техника РФ должна работать при температурах до — 50 градусов. Он выразил сомнение, что те же системы HIMARS, новые беспилотные технологии будут хорошо работать при минусовых температурах. Ведь при — 15 могут замерзать жидкости внутри военных машин и не срабатывают батареи для беспилотников, а на морозе они очень быстро разряжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные массированным ударом уничтожили подкрепление киевских боевиков в ночь на 9 января.