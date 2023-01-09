Москва, 9 января, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Аномально тёплая погода в январе в странах Европы стала причиной обвала цен на газ в ЕС до €69 за 1 МВт•ч ($780 за 1 тыс. кубометров). Это в пять раз ниже, чем на пике дороговизны топлива в августе 2022 года, пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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Издание опубликовало мнение аналитиков, утверждающих, что «начало января 2023 года стало самым теплым как минимум за последние 15 лет». На снижение цен также повлияли ветряки для производства электроэнергии, которые стали чаще использовать в Европе.

Эти два фактора существенно повлияли на объёмы потребления газа в европейских странах — их хранилища в среднем заполнены на 83,2%, запасы оцениваются почти в 84 млрд кубометров, и это очень высокий уровень. Однако эксперты допускают, что цены снова могут начать расти в случае роста объёмов потребления топлива или неготовности поставщиков СПГ реализовывать газ по низким ценам.

Стоимость топлива не изменило и снижение поставок газа из России с 42 до 35,5 млн, которое происходит с 4 января — в первую очередь потому, что сейчас в странах Европы только 4% от всего газа поставляется из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, возвращение к вопросу о поставках газа из России в Европу назвал возможным депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Он считает, что это может произойти в течение нескольких месяцев.