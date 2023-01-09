Лондон, 9 января, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Надежду на то, что принцесса Диана не погибла, долгое время лелеял принц Гарри, будучи подростком, а затем молодым человеком. Он в течение восьми лет ждал, что его мать может вернуться к сыновьям. Это признание герцог Сассекский сделал в эфире телеканала CBS.

Dod.defense.gov Принц Гарри

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«Долгое время я отказывался принять, что её нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это всё часть плана», — рассказал принц Гарри о своих надеждах.

В подростковом возрасте он предполагал, что мать, возможно, просто решила исчезнуть на время и потом позвонит и заберёт сыновей к себе. Эти надежды были очень сильными, подчеркнул герцог Сассекский.

«Мы приедем и будем с ней вместе», — мечтал принц Гарри, которому было 12 лет, когда погибла принцесса Диана.

Только в 20-летнем возрасте он стал готов взглянуть правде в глаза и ознакомился с материалами расследования аварии, унесшей жизнь его матери. После этого он проехал по её последнему маршруту в Париже. Вместе с братом Уильямом они рассматривали возможность возобновления расследования дела о смерти матери, в котором, по мнению принцев, много «белых пятен». Однако в итоге в дальнейших выяснениях сыновья принцессы Дианы не увидели смысла.

«Нужно ли мне знать больше, чем я уже знаю? Нет. Я не думаю, что это многое изменит», — сказал он.

Принц Гарри признался, что смог пережить утрату матери благодаря службе в Афганистане и психоделическим наркотическим веществам, но не рекомендовал применять последние вне лечебных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре авторы сериала Netflix «Корона» закончили снимать в Париже сцену автокатастрофы, в которой погибла принцесса Диана. Съёмки проходили возле моста Альма, где произошло ДТП.