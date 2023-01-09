Варшава, 9 января, 2023, 06:30 — ИА Регнум. В Польше в эфире телеканала TVP Info произошёл скандал или «запланированное шоу» — сенатор польского сейма Яцек Бурый раздавил огурец на столе телеведущего Милоша Клечека и покинул студию после взаимных обвинений.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

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Ссора произошла после того, как ведущий иронично спросил сенатора о его словах о «недорогом топливе».

«Вы сделали заявление, что топливо недорогое, вы хотите, чтобы поляки заправлялись за 10 злотых. Это ваша мечта, сенатор? Вы можете себе это позволить, ведь вы торгуете русскими огурцами», — заявил Клечек.

В ответ Бурый сказал, что у ведущего большие заработки как у работника госпредприятия, намекая на то, что Милошу Клечеку не понять, как живут обычные люди в стране.

«Ты такой умник, пожалуйста, это тебе», — сказал сенатор, достал из кармана огурец, разбил его об стол ведущего и ушёл. Журналист вдогонку ему сказал, что это «мощное запланированное шоу».

Как сообщало ИА REGNUM, секс-скандал с участием парламентариев разразился в Великобритании.