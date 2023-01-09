Париж, 9 января, 2023, 06:24 — ИА Регнум. Китай, Россия, КНДР, Индия, Турция и Иран могут объединиться и одержать победу в противостоянии с НАТО, США и Европой. Такое мнение высказал специалист по Восточной Европе, профессор Леонардо Дини в интервью французскому изданию Atlantico.

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Он считает, что если Запад и одержит верх, то это преимущество будет сравнимо с «пирровой победой».

«То есть формально они победят, но с дикими потерями, прежде всего с ущербом для своего авторитета. А Китай, Россия, КНДР, Иран, Индия и Турция, если объединятся, одержат победу», — отметил аналитик.

Он предрёк возникновение многополярного мира в случае поражения западных союзников. Одной из причин поражения по мнению эксперта может стать неготовность НАТО, ЕС и США к столкновению с Россией из-за поставок вооружения Украине.

Если Россия и дружественные ей страны одержат верх в борьбе с Западом, то к власти придут страны с настоящей демократией, также отметил Леонардо Дини.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии одобрили в 2022 году поставки оружия киевскому режиму на сумму €2,24 млрд. В будущем ФРГ «не исключает возможности поставить на Украину танков Leopard». Италия и Франция обсуждают возможность предоставления Украине очередной партии оружия, в том числе систем противовоздушной обороны совместного производства. США отправят на Украину 18 самоходных артиллерийских установок в рамках нового пакета военной помощи.