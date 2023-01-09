Донецк, 9 января, 2023, 05:52 — ИА Регнум. Российские военные массированным ударом уничтожили подкрепление киевских боевиков в ночь на 9 января, сообщило РИА Новости.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Читайте также: Россия по трём причинам имеет преимущество перед НАТО на Украине — мнение

Бойцы группы «Викинг» российского Западного военного округа засекли в тепловизор прибытие техники с подкреплением на одну из позиций украинской армии. Как раз в этот момент и навели российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО).

Укронацисты перебрасывали подкрепления под покровом темноты, но это не спасло их от обнаружения. Как только техника прибыла на точку, «Викинги» залпом выпустили реактивные снаряды калибра 122 мм в цель на поражение.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегическое понимание курса, который до сих пор принимала война на Украине, даёт возможность сделать вывод, что преимущество России, вопреки тому, что пропагандируют западные СМИ, перевешивает преимущество США и их союзников, считает египетский профессор политологии Хассан Нафаа.